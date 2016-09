Napoli vence o Bologna e assume a liderança provisória do Italiano

Next

Ainda invicta no Campeonato Italiano, a Napoli recebeu o Bologna e não fez feio diante de sua torcida. Em jogo movimentado, a equipe azurri venceu os bolognesi por 3 a 1 e se manteve na perseguição aos líderes do Calcio.

Mesmo em terras napolitanas, quem teve a primeira oportunidade foi a equipe visitante. Logo aos quatro minutos, Verdi chutou de primeira e exigiu uma grande defesa de Pepe Reina, aplaudido pela torcida.

A resposta veio oito minutos mais tarde, com Lorenzo Insigne. Na entrada da área, o atacante italiano resolveu sozinho e chutou forte, tirando tinta da trave direita. Dois minutos mais tarde, Insigne cruzou e Callejón cabeceou forte, abrindo o placar no San Paolo. O espanhol é o artilheiro da equipe com cinco gols.

Impossível na partida, Insigne voltou a assustar aos 19. Recebendo cruzamento, o italiano chutou forte e exigiu reflexos de Ângelo da Costa. Aos 32 minutos, o Napoli liderava o fundamento de ataque, tendo chutado oito bolas contra apenas uma do Bologna.

Já na segunda etapa, aos 11 minutos, Verdi dominou a bola na intermediária e chutou do meio da rua, a 30 metros de distância, vencendo o experiente goleiro espanhol para marcar um golaço e igualar o placar para os visitantes.

A igualdade, contudo, não durou muito. No 22º minuto da etapa complementar, o craque eslovaco Hamsik alçou a bola dentro da área e Arkadiusz Milik encobriu o goleiro adversário, devolvendo a vantagem de um gol para o Napoli.

Aos 23, o meio campista brasileiro Allan achou Milik na entrada da área e o polonês chutou forte, anotando seu segundo gol e deixando o placar em 3 a 1. Se não bastasse o gol, três minutos mais tarde o zagueiro sueco Krafth foi expulso após uma dura entrada.

Com 10 pontos, a equipe agora assumiu a liderança provisória do Italiano, podendo ainda ser ultrapassada pela Roma (sete pontos) e a Juventus (nove). Ambas as equipes terão clássicos na rodada: enquanto a Vecchia Signora enfrenta a Internazionale, a Roma pega a Fiorentina. O Bologna, por sua vez, perdeu duas posições e ocupa a nona colocação.

Confira outros resultados do Campeonato Italiano:

Sampdoria 0 x 1 Milan

Lazio 3 x 0 Pescara

