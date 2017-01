Napoli vence Fiorentina e se classifica para semifinal da Copa da Itália

Em duelo faltoso e muito pegado, o Napoli garantiu a classificação para a semifinal da Copa da Itália após vencer a Fiorentina por 1 a 0, nesta terça-feira. Atuando em casa, no estádio San Paolo, a equipe napolitana garantiu a vitória apenas no segundo tempo com um gol marcado por Callejón.

O primeiro tempo da partida foi muito movimentado. O Napoli tinha a posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar a defesa da Fiorentina, que quando possuía a bola tentava contra-atacar em velocidade, mas só conseguia assustar com chutes de fora da área. Aos 21 minutos, o time visitante teve sua primeira chance de perigo, pois o volante Astori aproveitou o escanteio e exigiu uma linda defesa do experiente goleiro Reina. Aos 29, foi a vez do Napoli assustar, Insigne cobrou muito bem uma falta na ponta esquerda da área e acabou acertando o travessão adversário.

Na segunda etapa, a Fiorentina tentou surpreender o Napoli subindo suas linhas de marcação e dificultando a saída de bola da equipe da casa. A pressão surtiu o efeito desejado e a Fiorentina tomou conta do início do segundo tempo. A melhor chance saiu aos 10 minutos, quando Chiesa carregou a bola, mas Reina saiu do gol e travou o atacante antes da conclusão. A mudança de postura durou pouco, e a equipe do Napoli voltou a tomar conta da partida. Aos 15, novamente Insigne acertou o travessão da equipe visitante, em cobrança de falta.

O domínio do Napoli era cada vez maior, até que aos 25 minutos a equipe da casa abriu o placar. Após rápida troca de passes na ponta esquerda, Hamsik faz um ótimo cruzamento para Callejón, entre os dois zagueiros, cabecear forte para o fundo do gol.

Como a decisão da vaga ocorre em jogo único, a Fiorentina era obrigada a se lançar ao ataque em busca de um empate e tentar levar o confronto para a prorrogação. Entretanto, mesmo com a expulsão do lateral direito Hysaj, do Napoli, não conseguiu criar grandes chances de empatar a partida e ainda viu seu zagueiro Oliveira também receber o cartão vermelho já nos acréscimos.

O Napoli encara agora o vencedor do duelo entre Milan e Juventus, que ocorre nesta quarta-feira às 17h45 (horário de Brasília).