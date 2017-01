Destaque do Napoli confiante contra Real: “Não temos medo do Ronaldo”

O Napoli não terá missão das mais simples em seu confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões. O adversário da equipe italiana é justamente o poderoso Real Madrid, atual campeão do torneio e com elenco estrelado, contando com Cristiano Ronaldo. No entanto, a boa fase vivida pelos napolitanos os fazem prever o jogo com ambição e confiança de que poderão causar problemas aos merengues.

“Estamos nos tornando uma grande equipe, não temos medo do Ronaldo. A nossa mentalidade é inovadora e dá a noção de uma equipe que quer sempre vencer. Estou encantado com o futebol que o treinador está implementando: atacar, cruzar para a área e tentar marcar gols”, afirmou o belga Dries Mertens, um dos destaques da equipe comandada por Maurizio Sarri.

A postura ambiciosa de Mertens não se dá por acaso: o Napoli ostenta uma invencibilidade de sete partidas no Campeonato Italiano, ocupando a terceira colocação, e em suas vitórias tem encantando com a realização de um futebol intenso e de frequente atuação no campo ofensivo.

O primeiro jogo entre as equipes pelas oitavas de final da Liga dos Campeões será no dia 15 de fevereiro, no Santiago Bernabeu. O confronto da volta está marcado para o dia 7 de março, no estádio San Paolo, em Nápoles.