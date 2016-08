Webber bebe champanhe da sapatilha de Ricciardo no pódio em Spa

O ex-piloto de Fórmula 1 Mark Webber roubou as atenções na cerimônia de pódio do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, neste domingo. Escolhido para fazer as entrevistas oficiais do fim de prova, ele bebeu champanhe diretamente da sapatilha utilizada por seu compatriota Daniel Ricciardo, segundo colocado da corrida, repetindo o gesto feito pelo piloto no GP da Alemanha.

Ricciardo celebrou sua segunda colocação na prova germânica, anterior à belga, colocando o champanhe recebido no pódio em sua sapatilha antes de bebê-lo. O ato fez a alegria de fãs e fotógrafos em Hockenheim e inspirou Webber a repetir o gesto neste domingo em Spa.

“Você é uma lenda. Obrigado por fazer isso. Acho que deixamos nosso país mais orgulhoso”, disse Ricciardo, conhecido por ser um dos pilotos mais bem-humorados do grid da Fórmula 1.

A prova em Spa foi vencida pelo alemão Nico Rosberg, com Ricciardo em segundo e o britânico Lewis Hamilton em terceiro. O australiano da Red Bull é o terceiro colocado do Mundial, com 151 pontos. Lewis Hamilton lidera a disputa com 232 pontos, nove a mais do que Rosberg.

