Verstappen rebate críticas de Villeneuve: “Ele mesmo matou alguém”

Aos 18 anos de idade, Max Verstappen já coleciona algumas polêmicas. O holandês da Red Bull, que é tido como uma das grandes promessas da Fórmula 1, vem sendo criticado pela postura ofensiva durante as corridas inclusive por ex-pilotos, como o canadense Jacques Villeneuve, que chegou a alegar que o garoto holandês é protegido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e que, se não mudasse de atitude, poderia matar alguém.

Obviamente, a declaração de Villeneuve não caiu bem aos ouvidos de Verstappen. Nesta sexta-feira, dia de treinos livres para o Grande Prêmio de Monza, na Itália, o holandês tratou de rebater as críticas do veterano, referindo-se ao episódio em que Villeneuve, durante o GP da Austrália de 2001, envolveu-se num acidente que acabou tirando a vida de um comissário da pista.

“Ele devia ter um pouco de cuidado com as palavras que diz sobre alguém morrer porque ele mesmo matou alguém. Ele tem de olhar para si mesmo. Penso que o que ele diz é desrespeitoso para a família do comissário que faleceu”, disse o garoto da Red Bull.

Campeão da F1 em 1997, Villeneuve sofreu uma colisão em Melbourne quando pilotava pela BAR-Honda em 2001. Devido ao impacto do acidente, a roda de seu carro voou e acabou atingindo um comissário, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Polêmicas à parte, Max Verstappen teve bom desempenho nos treinos livres desta sexta-feira em Monza. O holandês ficou com a quinta colocação geral, com tempo de 1min23s427. A Mercedes voltou a dominar, com Lewis Hamilton liderando, seguido pelo rival e companheiro de equipe Nico Rosberg.

Neste sábado, às 6h (de Brasília), os pilotos voltam à pista para a terceira sessão de treinos livres. Mais tarde, às 9h, acontece o treino classificatório para o GP da Itália.

