Verstappen confia em estratégia para vencer em estreia na primeira fila

O holandês Max Verstappen acredita que tem a melhor estratégia para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. O piloto da Red Bull começará a corrida deste domingo na segunda colocação e com pneus supermacios em seu carro para tentar vencer em sua estreia na primeira fila do grid.

Os pilotos começam as corridas de Fórmula 1 com pneus do mesmo tipo em que fizeram suas melhores voltas no Q2, a segunda fase do treino classificatório. A pole position é definida no Q3, em que participam apenas os dez melhores do estágio anterior. Daniel Ricciardo, companheiro equipe de Verstappen na Red Bull, e os ferraristas Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel começarão a prova com pneus macios.

“Temos algumas estratégias e decidi com o time usar os supermacios. Acreditamos ser a melhor estratégia para amanhã e veremos como nos saímos com isso”, disse Verstappen.

O jovem holandês rodou a 1min46s893 no Q3 do treino classificatório e ficou entre os dois primeiros do treino pela primeira vez na carreira. A pole foi de Nico Rosberg, que anotou 1min46s744, apenas 0s149 mais rápido do que Verstappen.

“Você sempre pode fazer um trabalho melhor, mas acho que Nico também poderia melhorar sua volta. Podemos ficar satisfeitos por estar tão perto da Mercedes em uma pista com retas longas. Estou muito feliz de ficar em segundo, especialmente na frente de tantos torcedores meus. É uma grande motivação”, afirmou.

