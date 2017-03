Morre John Surtees, único campeão da Fórmula 1 e da Moto GP

O britânico John Surtees faleceu na tarde desta sexta-feira, aos 83 anos. O ex-piloto fez história no esporte ao se tornar o único a ter sido campeão da Fórmula 1 e da Moto GP.

Estrela no carro e na moto, Surtees vinha sofrendo com problemas respiratórios, tendo sido internado no último mês no Hospital Saint Georges, em Londres, onde morava com a mulher e duas filhas.

A família de Surtees anunciou sua morte através da rede social oficial utilizada para homenagear Henry Surtees, seu filho mais velho que faleceu em um acidente na Fórmula 2, em 2009.

“John foi um amável marido, pai, irmão e amigo. Ele também foi um grande piloto e continuou a trabalhar com todas as forças até recentemente na fundação de seu filho, a Henry Surtees Foundation, e no circuito de kart Buckmore Park”, afirmou a nota.

Um dos maiores nomes do esporte a motor, Surtees foi campeão mundial da Moto GP em quatro oportunidades, além de três títulos nas 350cc (500cc em 1956, 1958, 1959 e 1960; 350cc em 1958, 1959 e 1960). Após o sucesso sobre duas rodas, Surtees se aventurou na F1. Em 1964, representando a escuderia Ferrari, Surtees venceu o campeonato mundial.