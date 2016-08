Massa lamenta falha de motor e admite erro em única chance no Q3

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O brasileiro Felipe Massa deixou o treino classificatório para o Grande Prêmio da Bélgica de F1 insatisfeito. Primeiro com uma falha do motor da Williams ainda no Q1. Depois, por um erro cometido em sua única saída dos boxes na fase final da atividade, que o deixou na décima colocação do grid.

Massa precisou dar duas voltas rápidas na primeira fase do treino porque a unidade de potência de seu carro falhou na primeira. Assim, precisou voltar à pista para se garantir no Q2 e acabou gastando um jogo de pneus a mais do que pretendia. Pagou o preço no Q3, em que teve apenas uma chance de sair dos boxes. Cometeu um erro já na primeira curva, anotou 1min48s236 e ficou apenas em décimo.

“Não tinha dois jogos de pneus para o Q3. Travei a roda já na curva 1, passei reto e perdi muito tempo ali. Poderia estar algumas posições à frente, fiquei chateado, mas vamos para a corrida”, disse Massa à Globo. A nona posição do grid em Spa ficou com o britânico Jenson Button, com a marca de 1min48s114.

O tempo estabelecido pelo brasileiro no treino classificatório foi 1s481 mais lento do que o de Nico Rosberg, pole position. O alemão da Mercedes garantiu a primeira colocação da atividade com a marca de 1min46s744, com 0s149 de vantagem para o holandês Max Verstappen.

“Algumas equipes têm problemas com as temperaturas altas. Poderíamos ter ficando 1s atrás só, não 1s5”, disse. Companheiro de Massa na Williams, o finlandês Valtteri Bottas foi o oitavo com a marca de 1min47s612, 1s132 mais lenta do que a pole de Rosberg.

