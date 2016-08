Massa cita problemas com pneus em Spa: “Foi uma corrida difícil”

Next

O brasileiro Felipe Massa teve oportunidade de se colocar entre os ponteiros do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, mas recebeu a bandeira quadriculada apenas na décima posição, a mesma em que largou. Segundo o brasileiro, por problemas enfrentados com os pneus em Spa.

Massa começou a prova na décima colocação e foi beneficiado pelos acidentes de adversários à sua frente nas primeiras voltas. Pulou para a quarta colocação na segunda volta, por causa dos toques entre Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Max Verstappen, mas foi caindo na classificação ao longo da prova.

“Foi uma corrida muito difícil. Tentar preservar os pneus até o fim e ficara checando a pressão enquanto estávamos na disputa foi duro. Foi complicado ficar na pista o suficiente. Enquanto os pneus estavam lá, brigamos por boas posições. Quando eles acabaram, não podíamos lutar mais”, afirmou.

Quando ocupava a quarta colocação, Felipe Massa aproveitou a adoção do safety car virtual na terceira volta para ir aos boxes trocar os pneus supermacios pelos macios, aproveitando a adoção do safety car virtual. Três giros depois, o dinamarquês Kevin Magnussen bateu forte, causou a entrada do carro de segurança, quando quase todos os adversários fizeram paradas, e depois a adoção da bandeira vermelha.

A prova foi reiniciado com Felipe Massa na sexta colocação, mas o brasileiro conseguiu brigar pela posição apenas por algumas voltas. Foi caindo de rendimento e de posição na prova. Ficou com o décimo posto, dois atrás do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de Williams.

