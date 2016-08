Magnussen é encaminhado ao hospital após acidente forte na Bélgica

Next

O dinamarquês Kevin Magnussen foi encaminhado a um hospital próximo ao circuito de Spa-Francorchamps para passar por exames após o forte acidente no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. O piloto da Renault deixou o carro sem ferimentos graves e já passou por checagem no centro médico do autódromo.

Segundo comunicado da equipe francesa, o dinamarquês está completamente consciente e responde bem aos questionamentos. “ Ele tem um pequeno corte no tornozelo esquerdo e foi levado a um hospital para mais exames de rotina”, diz a nota emitida pela Renault.

Magnussen perdeu o controle de seu carro na saída da Eau Rouge na sexta volta e bateu com força na barreira de pneus, em acidente que causou bandeira vermelha na prova. Os pilotos chegaram a dar três giros em Spa antes de a organização paralisar a corrida para reparar a área de proteção danificada pela batida.

A prova ficou parada cerca de 20 minutos antes da relargada. O GP da Bélgica de Fórmula 1 foi vencido pelo alemão Nico Rosberg, com o australiano Daniel Ricciardo em segundo e o britânico Lewis Hamilton em terceiro. A próxima prova do calendário é o GP da Itália, em Monza, em 4 de setembro. Ainda não há informação se Magnussen terá condições de participar do evento.

