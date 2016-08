Magnussen deixa hospital e diz que correrá em Monza

Next

Vídeos destaque Veja os gols da derrota do Timão em Campinas

O dinamarquês Kevin Magnussen já foi liberado do hospital depois de passar por exames de rotina. O piloto da Renault sofreu um forte acidente no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, na manhã deste domingo, mas escapou sem ferimentos graves e disse que estará pronto para correr no GP da Itália, em 4 de setembro.

Magnussen bateu forte na saída da Eau Rouge, uma das curvas mais perigosas da temporada, na sexta volta em Spa-Francorchamps. Ele deixou o carro sozinho e sem aparentar ferimentos, e passou por checagens no centro médico do circuito antes de ser encaminhado a um hospital para mais exames.

“Obrigado pelas mensagens. Estou voltando para casa com um tornozelo dolorido, mas estarei pronto para Monza”, escreveu o dinamarquês, em sua conta no Twitter, junto a uma foto sua tirada dentro de um helicóptero. Em comunicado oficial após o acidente, a Renault afirmou que Magnussen tinha sofrido um pequeno corte no tornozelo esquerdo.

O acidente deixou o GP da Bélgica de Fórmula 1 paralisado por cerca de 20 minutos para que a organização pudesse reparar a barreira de pneus atingida pelo piloto. Ele perdeu o controle do carro e atingiu a área de proteção em um dos pontos de maior velocidade do circuito.

O GP da Bélgica foi vencido pelo alemão Nico Rosberg, com Daniel Ricciardo na segunda colocação e Lewis Hamilton em terceiro. A próxima prova do calendário é o GP da Itália, em Monza, em 4 de setembro.

Recomendado para você