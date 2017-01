Magnussen confia em carros mais rápidos após mudança na F1

Novo piloto da escuderia Haas, Kevin Magnussen se mostrou otimista com as mudanças no regulamento da Fórmula 1. O dinamarquês acredita que as regras, que visam deixar os carros mais rápidos e mais difíceis de dirigir, podem beneficiar os pilotos.

“Se nossas expectativas forem reais, então eles serão os carros mais rápidos da história da Fórmula 1, e isso pode ser interessante”, avaliou Magnussen.

O piloto de 24 anos se disse preparado para os novos desafios, e afirmou que realizou uma forte preparação física para a temporada 2017 da F1.

“Eu intensifiquei meu treino durante o inverno. Eu não viajei para nenhum lugar, fiquei na Dinamarca treinando. Não sabemos como esses carros vão se comportar, o que eles irão exigir fisicamente, então você tem que se preparar bem”, acrescentou.

Magnussen irá correr ao lado de Romain Grosjean na equipe Haas. Na última temporada, o dinamarquês terminou na 16ª colocação do Mundial de F1. Já a Haas, ficou com o oitavo lugar na disputa dos construtores, vencido pela Mercedes, do também campeão Nico Rosberg.