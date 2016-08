Hamilton comemora terceiro lugar após largar na última fila

O britânico Lewis Hamilton fez muito mais do que esperava no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Largando da última fila por uma punição, torcia para chegar na oitava colocação. E comemorou muito ter encerrado a prova em terceiro e ainda como líder do Mundial da categoria.

A terceira colocação em Spa-Francorchamps fez Lewis Hamilton somar 15 pontos, dez a menos do que o alemão Nico Rosberg, seu companheiro na equipe Mercedes e vencedor da prova. O britânico segue na liderança do Mundial, com 232 pontos, nove a mais do que o rival. A próxima etapa do calendário da Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Itália, em 4 de setembro, em Monza.

“Hoje eu estava bem, estava esperto. Poderia ter forçado muito mais no começo, ter adotado a linha de dentro e ser atingido no meio da bagunça. Hoje tentei levar o carro para casa, primeiramente. Previmos que eu ficaria em oitavo, então é um grande bônus ter três motores novos e só dez pontos perdidos”, disse.

Hamilton largou no fim do grid por causa de uma punição por exceder o limite de unidades de potência da temporada. Como as penalidades não podem ser levadas de uma prova para a outra, instalou no fim de semana três motores diferentes em seu carro, que agora podem ser utilizados sem penas, para não se ver em situação semelhante em outras provas.

O britânico perderia 60 posições por todas as trocas, mas o grid da Fórmula 1 só tem 22 carros. Hamilton ainda pôde comemorar o início agitado de prova, que o jogou para quinta colocação na sexta volta. Ele ganhou mais dois postos ao longo da prova, garantindo um lugar no pódio e a manutenção da liderança do Mundial.

