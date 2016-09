Ferrari e pilotos da F1 prestam tributo a Massa

O anúncio da aposentadoria de Felipe Massa da Fórmula 1 fez a equipe Ferrari e outros pilotos da categoria se pronunciarem sobre sua carreira. O time italiano agradeceu ao brasileiro, que competiu pela equipe por oito anos. Já os competidores ressaltaram a personalidade tranquila do paulista.

Massa anunciou sua aposentadoria na manhã desta quinta-feira no autódromo de Monza, na Itália – aos 35 anos, ele não renovará seu contrato com a Williams. Vice-campeão mundial em 2008, ele considerou o escândalo do GP de Cingapura o pior momento de sua carreira.

“Obrigado Felipe Massa por todos os anos conosco e tudo de melhor para seus futuros desafios”, escreveu a equipe Ferrari em sua conta oficial no Twitter. Além dos oito anos como titular do time, o brasileiro foi piloto de testes da equipe italiana na temporada de 2003.

Thanks @MassaFelipe19 for all the years with us and all the best for your future challenges ???? #Massa pic.twitter.com/TXJvlvl4yd — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 1, 2016

Dos oito anos em que passou na Ferrari, três foram ao lado do finlandês Kimi Raikkonen. O europeu conquistou o Mundial em 2007, com o brasileiro como companheiro de equipe. “Nós tivemos um bom relacionamento quando estávamos no mesmo time, ele é um cara legal”, disse o finlandês.

O brasileiro deixou a equipe italiana em 2013 e passou a defender a Williams. Nos três anos no time inglês, correu ao lado do também finlandês Valtteri Bottas. “Parabéns por sua carreira, Felipe Massa. Grande companheiro de equipe e piloto. Vamos aproveitar o fim de 2016”, afirmou o europeu.

Massa também ganhou elogios de outros pilotos do grid da Fórmula 1. Sebastian Vettel elogiou o desempenho do brasileiro no carro, mas ressaltou sua personalidade. “Além do talento e da velocidade, ele é um grande cara, tranquilo. Sentiremos sua falta”, disse o tetracampeão do Mundial.

Com 242 participações em Grandes Prêmios da Fórmula 1, Massa é o nono piloto com mais largadas na história da categoria. Entre os pilotos ainda em atividade, apenas Raikkonen, Jenson Button e Fernando Alonso já estiveram em mais corridas do que o piloto brasileiro.

“Faz 15 anos que corremos juntos. É sempre um sentimento estranho quando alguém se aposenta do esporte. Ele conquistou tanto, tantas vitórias e ficou muito perto de conquistar o Mundial”, disse Button, que também pode se aposentar ao fim da temporada.

A longevidade do piloto brasileiro foi destacada pelo dinamarquês Kevin Magnussen, de 23 anos de idade. “Nunca vi Fórmula 1 sem ele correndo, então é uma carreira muito longa. E a dele foi boa. Se ele acha que é o momento certo para isso, desejo boa sorte”, afirmou o piloto da Renault.

