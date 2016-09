Baumgart e Andreotti vencem nos carros; Caselani é campeão nas motos

Next

O Rali dos Sertões chegou ao seu último dia neste sábado. Após sete dias de provas, tendo começado em Goiânia e terminado com a etapa de Palmas, foram conhecidos os campeões das quatro categorias do torneio; Cristian Baugart e Beco Andreotti nos carros, Gregorio Caselani, pelas motos, Edgley Sobrinho, nos quadrículos e Bruno Sperancini e Bruno Resende, nos UTVS.

A edição de 2016 do torneio pode ser considerada uma das mais disputadas da história. Com mudanças constantes nos líderes das modalidades, ela foi decidida somente na fase da capital do Tocantis.

Cristiam Baugart ganha primeiro Rali da carreira

Devido à importância, o Rali dos sertões pode ser considerado importante para qualquer piloto. No entanto, para Cristian Baumgart, a edição de 2016 tem um gosto especial por ter sido o primeiro conquistado por ele na carreira.

“No começo a gente veio muito rápido, conquistando todas as etapas. No final, optamos por poupar o carro para administrar o resultado e trazê-lo até o parque de apoio. Assim, finalizamos a nossa conquista inédita e esperada há muitos anos. E que venha outras nas próximas edições do Rally dos Sertões”, apontou o atual campeão ao lado de Beco Andreotti.

Os pilotos da equipe Ford conquistaram o título com o tempo de 28h49min47s, seguidos por Lance Woolridge e Marcelo Haseyama, da Ford Performance.

Caselani chega em 3º mas vence nas motos

Fechando com tempo final de 29h27min47 os 3.212 km totais de prova, Gregorio Caselani conquistou o título das motos do Rali dos Sertões em uma das edições mais equilibradas.

Na sétima e última etapa do torneio, Caselani acabou ficando em terceiro, atrás de Jean Azevedo, campão de quatro das sete etapas, mas que sofreu com problemas técnicos, e Ramon Sacilotti.

O piloto da Honda conquistou o título fechando com apenas 24 minutos à frente do segundo geral colocado Ramon Sacilotti da Kawasaki (29h58min34).

