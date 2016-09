Viñales vence em Silverstone; Rossi aproveita falha de rival e vai ao pódio

Maverick Viñales se sagrou vencedor do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de MotoGP neste domingo. O piloto da Suzuki fez uma corrida consistente e foi o único entre os primeiros colocados a não ser ameaçado a partir do momento que assumiu a ponta. Detentor da pole e correndo em casa, Cal Crutchlow terminou em segundo, seguido por Valentino Rossi, que fechou o pódio.

Apesar das disputas emocionantes, o GP da Grã-Bretanha começou de maneira assustadora. Pol Espargaró (Monster Yamaha) e Loris Baz (Avintia) sofreram um acidente na curva dois do circuito de Silverstone e por pouco não foram atingidos por suas próprias motos e pelos outros competidores do grid. Com isso, a bandeira vermelha foi prontamente erguida e, consequentemente, a corrida paralisada.

Espargaró foi retirado de maca do local e recebeu pronto atendimento nas dependências médicas do autódromo britânico. Já Loris Baz levou a pior e, após permanecer um maior tempo sob cuidados, foi levado diretamente para um hospital próximo a região de East Midlands, onde está localizado o circuito britânico.

Detentor da pole, Cal Crutchlow resistiu às investidas de Valentino Rossi pela liderança no início da prova, no entanto, as posições dos cinco primeiros colocados se alternaram durante toda a corrida. Buscando vencer a segunda consecutiva, desta vez em casa, o piloto britânico não resistiu ao talentoso Maverick Viñales e acabou ficando com o segundo lugar.

Viñales, por sua vez, roubou a cena neste domingo ao largar em terceiro e terminar no lugar mais alto do pódio em Silverstone. O piloto da Suzuki conseguiu se manter à frente nas últimas voltas demonstrando bastante consistência no traçado. Já Valentino Rossi não conseguiu ao menos se manter na posição que largou (2º), mas contou com uma falha de Marc Márquez nas últimas voltas para cruzar em terceiro.

Largando em quinto, Márquez chegou a figurar na vice-liderança durante a corrida deste domingo, porém não conseguiu fazer frente às motos de Viñales e Crutchlow, tendo de lidar com os altos e baixos durante toda a prova. Mesmo assim, o atual líder do campeonato se recuperou e ia assegurando um lugar no pódio até a 15ª volta, quando errou em uma curva e viu Rossi, seu principal rival pelo título, ultrapassá-lo.

Enquanto isso, o terceiro colocado do Mundial, Jorge Lorenzo, caiu no ostracismo neste domingo e brigou por posições bem distantes das que está acostumado a figurar. Registrando apenas o nono melhor tempo no treino classificatório, o piloto da Yamaha cruzou a linha de chegada apenas na oitava posição.

Confira a classificação completa do GP da Grã-Bretanha de MotoGP:

1: Maverick Viñales (ESP/Suzuki)

2: Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda)

3: Valentino Rossi (ITA/Yamaha)

4: Marc Márquez (ESP/Repsol Honda)

5: Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda)

6: Andrea Dovizioso (ITA/Ducati)

7: Aleix Espargaró (ESP/Suzuki)

8: Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha)

9: Danilo Petrucci (ITA/Pramac)

10: Alvaro Bautista (ESP/Aprilia)

11: Yonny Hernandez (COL/Aspar)

12: Eugene Laverty (IRL/Aspar)

13: Alex Lowes (GBR/Yamaha Tech)

14: Hector Barbera (ESP/Avintia)

15: Tito Rabat (ESP/Marc VDS)

16: Jack Miller (AUS/Marc VDS)

17: Scott Redding (GBR/Pramac)

Não completaram:

Stefan Bradl (ALE/Aprilia)

Andrea Iannone (ITA/Ducati)

Loris Baz (FRA/Avintia)

Pol Espargaró (ESP/Yamaha Tech)

