Viñales lidera primeiro treino livre no Catar; Márquez é segundo

Na tarde desta quinta-feira foi realizado o primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Catar, que será realizado no domingo, prova que abre a temporada de 2017 da MotoGP. Mais uma vez, Maverick Viñales mostrou que segue veloz e colocou a Yamaha no topo.

Após chamar a atenção de todos nos testes da pré-temporada da categoria, Viñales, que se prepara para estrear pela Yamaha, não deu chances ao rivais e voltou a mostrar grande velocidade. O espanhol fechou a prática com 1min54s316 como melhor tempo.

O único que conseguiu andar na mesma casa de Maverick foi o atual campeão e dono de três títulos da MotoGP, Marc Márquez. O espanhol anotou 1min54s912 e ainda viu seu companheiro, Dani Pedrosa, ficar em terceiro lugar, com 1min55s210, mostrando que a Honda mais uma vez vem forte para o campeonato.

Outro que teve bom resultado foi o tricampeão Jorge Lorenzo. Prestes a estrear oficialmente pela Ducati após ter defendido a Yamaha por nove temporadas, o espanhol segue se adaptando à nova moto, e marcou 1min55s607, terminando em quinto lugar.

Já Valentino Rossi, dono de sete títulos da categoria, pemanece não conseguindo conquistar bons resultados nos treinos. Nesta quinta, o italiano foi apenas o nono colocado, com o tempo de 1min55s799.

Nesta sexta acontecem mais dois treinos livres. No sábado, será realizada a última prática livre e o treino classificatório para o Grande Prêmio do Catar, que acontece no domingo.

Confira abaixo a classificação do primeiro treino livre para o GP do Catar.

1: Maverick Viñales (ESP/Yamaha): 1min54s316

2: Marc Márquez (ESP/Honda): 1min54s912

3: Dani Pedrosa (ESP/Honda): 1min55s210

4: Jonas Folger (ALE/Tech3 Yamaha): 1min55s587

5: Jorge Lorenzo (ESP/Ducati): 1min55s607

6: Loris Baz (ESP/Avintia Ducati): 1min55s624

7: Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda): 1min55s639

8: Johann Zarco (FRA/Tech3 Yamaha): 1min55s792

9: Valentino Rossi (ITA/Yamaha): 1min55s799

10: Aleix Espargaró (ESP/Aprilia): 1min55s872

11: Andrea Dovizioso (ITA/Ducati): 1min55s873

12: Scott Redding (GBR/Pramac Ducati): 1min56s000

13: Andrea Iannone (ITA/Suzuki): 1min56s027

14: Álvaro Bautista (ESP/Aspar Ducati): 1min56s128

15: Karel Abraham (RTC/Aspar Ducati): 1min56s399

16: Danilo Petrucci (ITA/Ducati): 1min56s419

17: Jack Miller (AUS/Marc VDS Honda): 1min56s453

18: Álex Rins (ESP/Suzuki): 1min56s502

19: Tito Rabat (ESP/Marc VDS Honda): 1min56s725

20: Hector Barberá (ESP/Avintia Ducati): 1min56s725

21: Pol Espargaró (ESP/KTM): 1min57s630

22: Sam Lowes (GBR/Aprilia): 1min57s887

23: Bradley Smith (GBR/KTM): 1min58s114