Viñales lidera primeira sessão de treinos em Silverstone

Na constante briga pelo topo do mundial de Moto GP, quem se deu melhor no primeiro treino livre desta sexta-feira foi Jorge Lorenzo, da Yamaha. Terceiro colocado na classificação, o espanhol foi o segundo mais rápido na sessão do circuito de Silverstone, à frente de Marc Marquez e Valentino Rossi. Maverick Viñales, da Suzuki, foi o mais rápido.

Com tempo de 2min02s483, a Suzuki de Viñales, quinto colocado no Mundial, não foi batida na parcial do GP Britânico. Além do mais rápido, apenas Lorenzo também virou abaixo dos 2min03s, cravando 2min02s765.

Líder da Moto GP, Marc Marques, da Honda, fez volta de 2min03s563, apenas 28 milésimos mais rápido que o vice-líder da competição, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha.

A dupla da Ducati, Andrea Dovizioso e Andrea Iannone, foram bem e conquistaram a quinta e sétima colocação respectivamente. Pol Espargaro, Danie Pedrosa, Scott Redding e Danilo Petrucci completaram o top 10.

Confira os tempos do primeiro treino em Silverstone:

1: Maverick Viñales (ESP/Suzuki) – 2min02483

2: Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) – 2min02s765

3: Marc Marquez (ESP/Honda) – 2min03s563

4: Valentino Rossi (ITA/Yamaha) – 2min03s591

5: Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) – 2min03s637

6: Pol Espargaro (ESP/Yamaha) – 2min03s714

7: Andrea Ianonne (ITA/Ducati) – 2min04s027

8: Dani Pedrosa (ESP/Honda) – 2min04s037

9: Scott Redding (ING/Ducati) – 2min04s138

10: Danilo Petrucci (ITA/Ducati) – 2min04s170

11: Cal Crutchlow (ING/LCR Honda) – 2min04s247

12: Aleix Espargaro (ESP/Suzuki) – 2min04s443

13: Eugene Laverty (IRL/Ducati) – 2min04s473

14: Yonny Hernandez (COL/Ducati) – 2min04s491

15: Stefan Bradl (ALE/Aprilla) – 2min04s905

16: Alvaro Bautista (ESP/Aprilla) – 2min05s135

17: Hector Barbera (ESP/Avintia) – 2min05s196

18: Loris Baz (FRA/Avintia) – 2min05s540

19: Jack Miller (AUS/Marc VDS Honda) – 2min05s662

20: Tito Rabat (ESP/Marc VDS Honda) – 2min06s016

21: Alex Lowes (ING/Monster Yamaha) 2min06s225

