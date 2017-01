Valentino Rossi sofre acidente de carro nos alpes italianos

Os pilotos da MotoGP seguem de férias da categoria, já que o próximo compromisso é o segundo teste da pré temporada no dia 30 de janeiro. Longe das pistas, o heptacampeão Valentino Rossi deu um susto ao sofrer um acidente de carro nos alpes italianos.

De acordo com o jornal italiano Tuttosport, Rossi acabou saindo da pista enquanto dirigia seu Audi RS6. O motivo foi a neve, que fez com que o carro deslizasse. O acidente aconteceu na região de Madonna di Campiglio, que fica nos alpes italianos.

Apesar da máquina sofrer alguns estragos, o piloto não se machucou. O prejuízo financeiro, contudo, será considerável, uma vez que o preço de tabela do Audi de Vale gira em torno de R$ 420 mil (125 mil euros).

A primeira corrida da temporada 2017 da MotoGP acontecerá no dia 26 de março, com o Grande Prêmio do Catar. No próximo campeonato, Rossi terá como companheiro de Yamaha o espanhol Maverick Viñales.