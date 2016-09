Sem novidades, MotoGP anuncia calendário provisório para 2017

A MotoGP anunciou o calendário provisório para a temporada de 2017 da categoria. De acordo com a tabela, serão 18 corridas ao longo do ano, mesmo número de provas previstas para a atual competição.

Não há alterações em relação aos países que recebem corridas em 2016. A única mudança é a ordem das provas da Áustria e da República Tcheca. A temporada segue começando no Catar e terminando em Valencia.

Dois GPs ainda dependem de confirmações, por questões contratuais. As disputas na Grã-Bretanha, em Silverstone, e na Malásia, em Sepang, seguem sob dúvidas.

Apesar de já começar a anunciar os detalhes da temporada de 2017, a MotoGP ainda não conhece seu campeão. O líder da competição é o espanhol Marc Márquez, da Honda, com 223 pontos. Na segunda posição vem o multicampeão Valentino Rossi, da Yamaha, com 180.

No próximo fim de semana, acontece a 14ª etapa do ano, em Aragão, na Espanha. Depois desta corrida, a MotoGP sai da Europa por três corridas: os GPs do Japão, Austrália e Malásia. Por fim, no dia 13 de novembro, acontece a última disputa, novamente na Espanha, em Valencia.

