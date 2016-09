Rossi imita Ricciardo e bebe champanhe da bota no pódio

Beber champanhe diretamente do sapato parece estar virando uma tradição no esporte a motor. Foi assim que o italiano Valentino Rossi celebrou sua segunda colocação no Grande Prêmio de San Marino da MotoGP, repetindo um gesto que ficou famoso com o australiano Daniel Ricciardo da Fórmula 1.

Com milhares de fãs já na pista do circuito de Misano neste domingo, Rossi encheu sua bota de bebida, mostrou-a ao público e bebeu diretamente dela. A torcida, já empolgada pelo resultado da emocionante corrida deste domingo, ovacionou o veterano piloto.

O gesto de beber champanhe no sapato ficou famoso quando Daniel Ricciardo o adotou para celebrar sua segunda colocação no Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Na corrida seguinte, o ex-piloto Mark Webber, também australiano, utilizou a sapatilha do compatriota como copo depois de realizar as entrevistas de pódio do GP da Bélgica.

A nova tradicão, no entanto, começou na própria MotoGP, com o australiano Jack Miller após vitória no GP da Holanda, em junho. Ricciardo utilizou suas redes sociais neste domingo para celebrar a perpetuação da curiosa ideia.

