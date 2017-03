Rossi celebra pódio, mas admite surpresa com resultado no Catar

Valentino Rossi, dono de sete título da MotoGP, comemorou seu desempenho na primeira corrida do ano, realizada no Catar neste domingo. Após não fazer bons testes na pré-temporada e largar apenas na décima colocação, o italiano fez uma corrida de recuperação, demonstrado boa velocidade e terminando na terceira posição.

Contudo, o bom desempenho não era esperado nem pelo próprio piloto. Rossi revelou que ficou surpreso com o resultado e que não imaginava que terminaria tão bem na primeira corrida do ano. O italiano ainda exaltou que acompanhou o ritmo de Maverick Viñales, seu companheiro de Yamaha, durante toda a corrida, algo que não acontecia nos testes, já que o espanhol sobrava em questão de ritmo e velocidade.

“Se eu tivesse que apostar que eu estaria no pódio hoje, eu não apostaria. Mas nós nunca desistimos e tentamos o máximo. Mudamos a moto para a corrida e eu me senti bem, tive um ótimo começo. Espero que esta corrida nos dê informações suficientes para que possamos continuar dessa maneira. Estou feliz porque eu vi Maverick durante toda a corrida, e isso não aconteceu nos testes”, disse.

A segunda corrida da temporada de 2017 da MotoGP será realizada no dia 9 de abril, no Autódromo Termas de Río Hondo, na Argentina. No último campeonato, o vencedor da prova foi o espanhol Marc Márquez, da Honda, que se sagrou campeão mundial no fim do ano.