“Rei da Chuva”, Cal Crutchlow supera Rossi e conquista pole em casa

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

A vitória no GP da República Tcheca, no último fim de semana, deu confiança para Cal Crutchlow e neste sábado, correndo em casa, o britânico teve mais uma exibição consistente, apesar da chuva, para garantir a pole position em Silverstone. Depois de desencantar e subir no lugar mais alto do pódio da MotoGP pela primeira vez, ele superou novamente o clima instável para se dar bem no autódromo da Grã-Bretanha, mostrando dominar o asfalto molhado.

Temendo ir ao chão por conta da chuva que assolou o treino classificatório deste sábado, Cal Crutchlow não guiou no limite e adotou uma postura mais moderada na pista para brigar por um bom tempo. Cruzando a linha de chegada em 2min19s265, o piloto da LCR Honda conseguiu fechar a sessão praticamente um segundo à frente do segundo colocado, Valentino Rossi.

As condições climáticas também não afetaram Rossi que, brigando pelo título mundial com Marc Márquez, teve de ser cauteloso em Silverstone para não ver suas chances de largar nas primeiras posições acabarem. Aproveitando a queda de Márquez, o italiano foi muito mais lento do que o habitual (2min20s263), mas mesmo assim começará o GP da Grã-Bretanha na segunda posição.

Uma das sensações da categoria, Maverick Viñales assegurou a terceira posição do grid. Um pouco mais lento do que Rossi (2min20s514), o piloto que substituirá Jorge Lorenzo na Yamaha a partir da próxima temporada já havia somado boas atuações nas outras sessões do fim de semana e também deverá brigar por um lugar no pódio.

Líder do campeonato, Márquez sofreu uma queda nos últimos minutos do treino classificatório e com isso terá de largar na quinta colocação. Seu companheiro de equipe, Dani Pedrosa, conseguiu ser um pouco mais rápido e, ao contrário dos resultados que vinha somando nas últimas semanas, foi o quarto piloto mais rápido do dia.

Jorge Lorenzo, Andrea Iannone e Andrea Dovizioso, outros favoritos às primeiras colocações do grid, sentiram a influência da chuva no traçado britânico e se concentrarão apenas na quarta e quinta fila do grid.

Confira o resultado completo do treino classificatório do GP da Grã-Bretanha:

1: Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) –2min19s265

2: Valentino Rossi (ITA/Movistar Yamaha) – 2min20s263

3: Maverick Viñales (ESP/Suzuki) – 2min20s514

4: Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) – 2min20s742

5: Marc Márquez (ESP/Repsol Honda) – 2min20s779

6: Eugene Laverty (IRL/Aspar) – 2min20s821

7: Scott Redding (GBR/Pramac) – 2min21s074

8: Andrea Iannone (ITA/Ducati) – 2min21s446

9: Jorge Lorenzo (ESP/Movistar Yamaha) – 2min21s687

10: Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) – 2min22s420

11: Aleix Espargaro (ESP/Suzuki) – 2min25s285

12: Jack Miller (AUS/Marc VDS) – sem tempo

Eliminados no Q1:

13: Loris Baz (FRA/Avintia) – 2min18s552

14: Danilo Petrucci (ITA/Pramac) – 2min18s657

15: Pol Espargaro (ESP/Monster Yamaha) – 2min18s871

16: Alex Lowes (GBR/Monster Yamaha) – 2min18s900

17: Stefan Bradl (ALE/Aprilia) – 2min19s115

18: Hector Barbera (ESP/Avintia) – 2min19s125

19: Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) – 2min19s299

20: Yonny Hernandez (COL/Aspar) – 2min21s255

21: Tito Rabat (ESP/Marc VDS) – 2min21s774

Recomendado para você