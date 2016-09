Pedrosa vence a primeira do ano e ajuda Márquez no Mundial

O espanhol Dani Pedrosa finalmente venceu na temporada da MotoGP. O piloto da Honda conquistou o Grande Prêmio de San Marino da categoria, neste domingo, depois de largar na oitava colocação e ainda ajudou seu compatriota e companheiro de equipe Marc Márquez na briga pelo Mundial.

Pedrosa não vencia na MotoGP desde o GP da Malásia, o penúltimo da temporada passada. Em 2016 seus melhores resultados foram nas provas da Argentina e da Catalunha, em que subiu ao pódio na terceira colocação. Para conseguir o triunfo, apostou em estratégia ousada. Largando em oitavo e com a moto equilibrada, escolheu o composto macio para o pneu dianteiro, ao contrário dos rivais, e se deu bem.

O espanhol cruzou a linha de chegada na primeira colocação, seguido pelo italiano Valentino Rossi, que contou com forte apoio da torcida nas arquibancadas. Pedrosa tomou a liderança do rival a sete voltas para o final e acabou ajudando Márquez na briga pelo Mundial, já que o italiano é o principal concorrente da Formiga Atômica pelo título da temporada.

A terceira colocação da corrida em Misano foi de Jorge Lorenzo, pole position. Márquez, líder da temporada, não conseguiu se manter no ritmo dos ponteiros e foi apenas o quarto colocado. Maverick Viñales fechou a lista dos cinco primeiros colocados.

Com o triunfo de Pedrosa em San Marino, a MotoGP tem pela primeira vez na história oito pilotos diferentes vencendo oito provas consecutivas. Antes deste domingo Lorenzo venceu o GP da Itália; Rossi, o da Catalunha; Jack Miller, o da Holanda; Márquez, o da Alemanha; Andrea Iannone, o da Áustria; Cal Crutchloew, o da República Tcheca; e Viñales, o da Grã-Bretanha.

A cinco provas do fim do Mundial, Marc Márquez ainda lidera com frente confortável. Ele tem 223 pontos contra 180 de Rossi, o segundo colocado. A vantagem, no entanto, caiu nas últimas quatro provas do calendário – Áustria, República Tcheca, Grã-Bretanha em San Marino, em que o veterano italiano foi melhor do que o jovem espanhol. A próxima etapa do calendário é o GP de Aragón, em 25 de setembro.

