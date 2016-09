Lorenzo faz sua terceira pole consecutiva em San Marino

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

O espanhol Jorge Lorenzo iniciará o Grande Prêmio de San Marino de MotoGP na primeira colocação do grid pela terceira temporada consecutiva. Ele conseguiu a pole position da prova no circuito de Misano ao estabelecer a marca de 1min31s868 no treino classificatório da manhã deste sábado.

Lorenzo terá ao lado no grid o italiano Valentino Rossi, seu companheiro na equipe Yamaha. Neste sábado, o veterano rodou a 1min32s216, com 0s348 de desvantagem para o espanhol. Maverick Viñales, vencedor do GP da Grã-Bretanha, completa a primeira fila em Misano.

O espanhol Marc Márquez, líder do Mundial larga em quarto por ter rodado 0s575 mais lento do que o compatriota pole position, no treino classificatório. A segunda fila ainda tem os italianos Michele Pirro e Andrea Dovizioso, que estabeleceram as marcas de 1min32s467 e 1min32s677, respectivamente, com suas motos da Ducati.

Este é o terceiro ano consecutivo em que Lorenzeo garante a primeira colocação do grid em San Marino, mas isto não é garantia de vitória para o espanhol. Na temporada passada, ele sofreu um acidente e abandonou a prova. Em 2014, acabou a corrida vencida por Valentino Rossi na segunda posição.

