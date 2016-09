Líder da MotoGP, Márquez crê em boa corrida no domingo caso não chova

Restam apenas mais sete corridas para o fim da atual temporada da MotoGP. Com 53 pontos de vantagem para o segundo colocado do campeonato, Marc Márquez vive a expectativa de realizar uma grande corrida no próximo domingo, no GP da Grã-Bretanha, para se aproximar ainda mais do tricampeonato mundial. No entanto, assim como outros pilotos do grid, ligou o alerta para as rotineiras chuvas de verão na ‘Terra da Rainha’.

Ciente da dificuldade do circuito de Silverstone, que chegou a ser categorizado por Valentino Rossi como um traçado largo, que favorece mais os carros de Fórmula 1, Marc Márquez afirmou que deve continuar se dando bem na pista britânica caso a chuva não atrapalhe a corrida.

“É um dos circuitos que com a pista seca tenho me dado bem. Jorge também se deu muito bem. Espero que no mínimo possa estar no pódio, mas quero poder lutar por uma vitória. Na chuva tem um pouco de loteria, é preciso saber administrar. Encarar as corridas na chuva de maneira conservadora tem sido chave, me ajudando a somar pontos que podem servir ao final da temporada em busca do título”, comentou.

A grande ameaça de Márquez é Valentino Rossi. Vice-líder do campeonato, o piloto italiano terminou à frente do rival espanhol nas duas últimas corridas e chega à Inglaterra como um dos favoritos para vencer o GP deste domingo, já que é o atual campeão de Silverstone. Para completar, os testes realizados pela Honda logo após o GP da República Tcheca não surtiram efeito e Marc Márquez continuará a temporada com a mesma base anterior aos testes, fato que, segundo ele, não tem problema algum.

“Fiquei com as mesmas sensações que tinha antes de provar a moto. Viemos com o mesmo que tínhamos na República Tcheca. Provamos algumas coisas novas, mas acabaram não funcionando. Pouco a pouco vamos avançando com a eletrônica. Não me queixo da base que temos agora, é suficiente para lutar”, finalizou.

