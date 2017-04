Fã de Neymar, tricampeão Marc Márquez aposta em vitória do Barça

Atual campeão da Moto GP, principal categoria do motociclismo mundial, o espanhol Marc Márquez não esconde sua paixão pelo Futbol Club Barcelona. Em passagem pelo Brasil após o GP da Argentina, o piloto de 24 anos elogiou o craque brasileiro Neymar e também deixou seu palpite para o confronto do time catalão com a Juventus, válido pela Liga dos Campeões.

“Sou torcedor do Barcelona. E Neymar, Messi, são jogadores incríveis que gosto muito de sua filosofia. A forma de Neymar, Messi e Iniesta, são jogadores que fazem a diferença. Sou apaixonado por futebol e pelo jogo bonito daqui do Brasil”, afirmou Márquez durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira, realizada em São Paulo.

Com um grande sorriso no rosto ao ser perguntado sobre futebol, sua “segunda paixão além do motociclismo”, o nativo de Cervera, município da província de Lérida, na Catalunha, não teve medo em apostar no Barça no duro confronto com a Juventus pelas quartas da Champions League, que começa nesta terça, em Turim, na Itália.

“Para o jogo de hoje, eu acredito que seguramente ganha o Barça. 2 a 1. E na volta a gente faz mais”, cravou o tricampeão da categoria e piloto da Honda. A equipe azulgrená enfrenta a Juventus buscando se recuperar do resultado negativo sofrido no fim de semana, contra o Malaga, que dificultou a briga pelo título do Campeonato Espanhol.

Também comentando sobre outra categoria que não o motociclismo, Márquez dispensou comentários sobre o tricampeão da Fórmula 1, Ayrton Senna, e revelou sua preferência por dois atuais competidores das quatro rodas.

“Sou amigo de Fernando Alonso e ele também não está em um bom momento. Mas acredito que ele tem um grande potencial, é um talento incrível. Também gosto muito de Lewis Hamilton”, completou o piloto.

*Especial para a Gazeta Esportiva