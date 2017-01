Dovizioso exalta chegada de Lorenzo à Ducati e afirma querer vencê-lo

O piloto Andrea Dovizioso se mostra entusiasmado com a chegada de Jorge Lorenzo à Ducati para a temporada de 2017. Em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, o italiano exaltou o fato de ter o tricampeão da MotoGP como companheiro de equipe e poder repetir a parceria que já tiveram há alguns anos.

“Estou muito contente com a chegada de Jorge Lorenzo. Nos conhecemos bem. Inclusive trabalhamos juntos na mesma equipe em 2005”, relembrou Andrea Dovizioso sobre a temporada dos pilotos na Honda, nas 250cc, quando o italiano terminou em terceiro e seu companheiro em quinto.

Apesar de participarem da mesma equipe, Dovizioso quer vencer Jorge Lorenzo na temporada 2017 de MotoGP. Para o italiano, ficar na frente do espanhol será um grande passo para um ano de sucesso na categoria. “Com Lorenzo será uma disputa muito bonita e com as mesmas armas. Tenho as cartas para jogar e meu objetivo é vencê-lo. Se eu terminar a temporada na frente dele, estarei na frente de muitos”, declarou.

Dovizioso completou analisando os pilotos que considera favorito para a próxima temporada, mas não citou seu companheiro de equipe entre os nomes. “Valentino Rossi e Marc Márquez iniciam como favoritos. E junto com eles ponho desde já (Maverick) Viñales”, finalizou.

Tricampeão da MotoGP, vencendo nos anos de 2010, 2012, 2015, Jorge Lorenzo deixou a Yamaha e se juntou à Ducati em um contrato de duas temporadas, com opção de extensão por mais um ano. O piloto espanhol ficará com o lugar ocupado em 2016 por Andrea Iannone que, após dois anos na equipe italiana, se transferiu para a Suzuki.