Correndo “em casa”, Rossi quer aproveitar Misano para colar em Márquez

Valentino Rossi assegurou a terceira colocação no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, no último domingo, deixando seu principal rival na briga pelo título mundial da MotoGP, Marc Márquez, fora do pódio. No entanto, a distância do piloto italiano para o líder espanhol ainda é de 50 pontos e agora ele já sonha com um novo bom resultado para seguir se aproximando do oponente da Honda.

Competindo em casa, Valentino Rossi espera fazer do circuito de Misano um fator extra para que possa levar vantagem dentro da pista. Contando com o apoio da torcida italiana, o piloto da Yamaha comentou sobre as diferenças entre Silverstone e o autódromo localizado em San Marino, além de afirmar que o tempo seco poderá favorecer o grid, ainda em busca de um entendimento maior sobre os novos pneus.

“O circuito é muito diferente de Silverstone pelo desenho da pista. O tempo será importante, porque estará seco. Poderemos provar mais coisas como o pneu dianteiro novo, prova-lo, entende-lo e tomar a melhor decisão. Viemos de um bom resultado e será importante começar bem desde amanhã no primeiro treinamento. No ano passado sofri neste aspecto e quero melhorar”, comentou Rossi.

O hexacampeão mundial da MotoGP também falou sobre a relação especial que tem com o circuito onde sua carreira começou. Se hoje ele é um dos principais pilotos da categoria, se não o maior, anos atrás a realidade era bem diferente.

“Qui vi minha primeira corrida ao vivo e também rodei com uma moto grande pela primeira vez, acho que em 1992. Algo inesquecível. Agora é algo diferente porque tudo está virado de cabeça para baixo. Temos que tentar alcançar o máximo”, completou o piloto da Yamaha, que nesta sexta-feira já terá os primeiros treinos livres para o GP de San Marino.

