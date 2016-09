Após acidente, Iannone ignora médicos e quer antecipar retorno às pistas

Next

Andrea Iannone sofreu um acidente durante as sessões livres da última sexta-feira para o GP de San Marino da MotoGP e acabou ficando de fora da corrida do domingo. Com uma fratura na vértebra T3, localizada na região superior das costas, o piloto italiano foi encaminhado para um hospital, onde os diagnósticos apontaram que ele deverá ter um tempo de recuperação de 25 dias.

Sétimo colocado no Mundial, Iannone não pretende obedecer às recomendações dos médicos e sinalizou que deverá retornar às pistas após o GP de Aragão, na Espanha, que terá o piloto de testes Michele Pirro como seu substituto na Ducati.

“Eu espero me recuperar muito em breve e quem sabe estar 80 ou 90% em forma em Aragão, porque é muito importante para mim fechar a temporada no topo. É muito importante relaxar completamente nesses próximos dias e aguardar pelo melhor”, disse Iannone.

De saída da Ducati, já que vai defender a Suzuki a partir de 2017, o piloto italiano lamentou a confusão para definir se ele poderia continuar competindo em Misano ou se seria forçado à não compor o grid. O fato do veredicto ter sido dado pelos médicos do circuito e não pelos médicos da MotoGP ou do hospital para onde foi encaminhado, em Cesena.

“Quero tentar fazer meu melhor para guiar. Todo o corpo médico explicou para mim que é perigoso em caso de uma batida. Entendi isso, mas não 100%, porque antes de eu chegar em Cesena o corpo médico decidiu e declarou que não estava hábil para competir, antes de eu chegar no hospital…”.

“Quando voltei, eles mudaram de ideia e me declararam em condições para ser reavaliado. No sábado de manhã, quando cheguei, eles me disseram que tinham certeza que eu não estava hábil para guiar”, completou.

