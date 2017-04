Alex Barros voltará às pistas após dez anos para correr o Superbike

Maior piloto do motociclismo da história do Brasil, o paulista Alexandre Barros voltará às pistas após dez anos de aposentadoria. Durante coletiva do tricampeão da Moto GP, Marc Márquez, nesta terça-feira, o diretor da Honda Brasil, Alexandre Cury, anunciou a volta do piloto de 46 anos, que irá competir pela equipe no Superbike.

“Temos o prazer de anunciar a volta às pistas do Alex Barros, o principal nome do motociclismo brasileiro. Ele e o Diego Perluigi, seu companheiro de equipe, vão pilotar motos Honda CBR 1000RR Fireblade. Desejo boa sorte a eles”, revelou Cury.

O Superbike Brasil, principal competição nacional da modalidade, terá início no dia 23 de abril, no Autódromo de Interlagos. Com cinco temporadas na Moto GP, principal categoria do esporte, Barros venceu três corridas e chegou 14 vezes no pódio. O piloto tem uma carreira de 21 anos no motociclismo, com onze anos nas 500 cilindradas.

“É um prazer muito grande retornar à casa da Honda, marca que defendi por 13 anos e depois de tanto tempo poder voltar a somar forças é muito gratificante. Espero poder atender a expectativa da marca e fazer um grande trabalho”, afirmou Alex.

O piloto brasileiro representou a equipe japonesa de 1995 a 2001 na 500cc e também em 2002, 2004 e 2005 na Moto GP.

*Especial para a Gazeta Esportiva