Falcão marca e Monaco segue líder; time de Malcom perde em casa

Na tarde deste sábado, o Monaco venceu o Rennes por 3 a 0 e se garantiu na ponta da tabela do Campeonato Francês por mais uma rodada. Com gol do colombiano Radamel Falcão, a equipe chegou aos 13 pontos e se isolou na liderança da competição.

Em jogo de poucas oportunidades, o atacante e capitão da equipe se reencontrou com as redes aos 42 minutos da primeira etapa, após assistência de Almamy Touré. Foi o primeiro gol do jogador nesta edição da Ligue 1.

A partida seguiu sem outras bolas na rede até o minuto final da etapa complementar. Aos 45 do segundo tempo, Thomas Lemar, jovem atacante francês, aproveitou passe de Carrillo e ampliou a vantagem para os donos da casa.

Logo no minuto seguinte, aos 46, Lemar recebeu a bola do zagueiro N’Doram e não perdoou, marcando seu segundo gol e dando números finais ao placar no Estádio Luís II.

Se aproveitando dos tropeços do PSG, o Monaco terminará a quinta rodada na liderança isolada do Francês, três pontos à frente da equipe parisiense. O Rennes, por sua vez, perdeu uma posição e agora é o oitavo, com sete pontos.

Jogando em casa, time de Malcom perde para o Angers

Podendo colar no líder Monaco, o Bordeaux recebeu o Angers e acabou derrotado pelo placar mínimo. Ekambi, aos 38 da primeira etapa, foi às redes e colocou os visitantes na vantagem. Sem conseguir criar, a equipe ainda viu o meio-campista Diego Rolan ser expulso em menos de três minutos e a situação ficar ainda mais difícil.

Com o resultado, o Bordeux segue na quinta colocação, com nove pontos, quatro a menos que o Monaco. O Angers, por sua vez, foi a seis pontos e deixou a zona do rebaixamento.

Confira os demais resultados da quinta rodada do Francês:

Dijon 0 x 0 Metz

Lorient 1 x 0 Lille

Nancy 1 x 1 Nantes

Toulouse 2 x 1 Guingamp

