Alvo do Manchester United, Fabinho renova com o Monaco até 2021

Vídeos destaque Veja o que rolou nos bastidores do Timão antes do duelo contra o Sport-PE

Após muita especulação, o lateral-direito Fabinho finalmente garantiu sua permanência no Monaco até 2021. O brasileiro de 22 anos, que foi alvo do Manchester United nesta janela de transferências, chegou ao clube francês em 2013, vindo do Real Madrid B, e soma 137 partidas com 15 gols marcados no Principado.

Leia mais:

Fifa anuncia abertura de investigação contra Blatter e Jerôme Valcke

Zidane confirma ausência de Marcelo, Casemiro e James na rodada

“Ele ainda tinha mais dois anos de contrato. Conversamos com a diretoria e resolveram antecipar a renovação por causa do interesse de vários clubes na contratação do Fabinho. Foi bom para o atleta e para o clube” explicou Deco, agente que cuida da carreira do Fabinho e que representa o empresário Jorge Mendes. O vice-presidente e CEO do Mônaco, Vadim Vasilyev,

“Estou muito feliz em renovar meu contrato com o Monaco, pois é o clube que permitiu que eu alcançasse o meu mais alto potencial por várias temporadas. Me apresentou a Champions League e é um grande prazer fazer parte dessa competição novamente este ano, com um grande time. Evolui muito desde minha chegada ao clube. Hoje é um dia muito especial para mim”, comemorou o atleta em nota oficial.

Fabinho integrou a Seleção Brasileira que disputou a Copa América Centenário, nos Estados Unidos, ainda sob o comando de Dunga. Na primeira convocação de Tite, o lateral perdeu sua vaga no grupo para o corintiano Fagner.

Recomendado para você