Milan goleia e se aproxima da Liga Europa; Roma vence e segue na cola da Juve

O dia começou bem para dois dos três gigantes italianos que entraram em campo neste domingo pela Serie A. Sem muita dificuldade e com golaços, o Milan goleou o Palermo por 4 a 0, enquanto a Roma derrotou o Bologna anotando apenas um tento a menos. No mesmo horário, a Internazionale decepcionou e perdeu para o Crotone por 2 a 1.

Jogando no San Siro, o Milan abriu o placar logo aos seis minutos, com o espanhol Suso, que bateu falta pela direita com muita categoria e anotou um golaço.

Aos 19, os rossoneri ampliaram com nova participação do espanhol. Suso dominou pela direita e cruzou para Pasalic, que escorou a bola no segundo pau e mandou para as redes.

Com 37 jogados, ainda no primeiro tempo, o Milan matou a partida com Carlos Bacca. Em novo cruzamento do lado direito, desta vez de Calabria, o colombiano nem precisou subir para cabecear para o fundo do gol.

Por fim, já aos 15 minutos do segundo tempo, o Milan decretou a goleada. Deloufeu, que vinha fazendo ótima partida, dominou na entrada da área, cortou a marcação e bateu colocado de pé direito, sem chances para Fulignati.

Com o resultado, o Milan ganhou uma posição na tabela do Campeonato Italiano, ultrapassando a rival Inter, e alcançando o sexto lugar com 57 pontos. A Atalanta, quinta colocada e fechando a zona de classificação para a Liga Europa, soma dois pontos a mais.

Roma também vence sem dificuldade

A Roma foi outra equipe que se deu muito bem neste domingo. Jogando no complicado Estádio Renato Dell’ara, em Bolonha, os gialorossi saíram na frente aos 26 minutos com o zagueiro Fazio, que aproveitou desvio do companheiro de zaga Manolas após cobrança de escanteio.

Já o segundo tento romanista foi um golaço de Salah, aos 41. Dzeko recebeu de Nainggolan e fez o pivô de primeira, tocando no alto para o egípcio, que só encobriu o goleiro Mirante e correu para o abraço.

Por fim, aos 30 minutos do segundo tempo, foi a vez de Dzeko receber um presente do companheiro. Em contra-ataque rápido, Perroti conduziu até ficar de frente para Mirante, quando só rolou para o centroavante bósnio empurrar para as redes.

Assim, a Roma mantém a distância que tinha para a Juventus no início da rodada, seis pontos atrás da líder. Com 71, os gialorossi ocupam a segunda posição.