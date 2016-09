Milan domina jogo em casa, mas sofre golpe no fim e perde para Udinese

Neste domingo, o Milan recebeu a Udinese no estádio do San Siro pelo Campeonato Italiano, e, apesar de apresentar mais iniciativa dentro de sua casa, acabou derrotado pelo placar simples. Com gol de Perica já no final do jogo, a Udinese conseguiu surpreender e voltar para a casa com os três pontos, mesmo após fazer partida em que praticamente abdicou de atacar na maior parte do tempo.

Os rossoneros souberam agredir com mais contundência no primeiro tempo, explorando bem as pontas e vencendo a maioria das disputas individuais contra os laterais adversários. A primeira jogada que assustou a Udinese saiu em bola invertida de Bonaventura para Suso. O espanhol cortou para dentro da área e bateu cruzado. Por pouco, na tentativa de afastar o perigo, a zaga adversária não marcou gol contra.

Suso, inclusive, foi um dos destaques do Milan no primeiro tempo, sempre incomodando muito a defesa rival jogando aberto pela direita, inspirado para acertar dribles e entrar na área de maneira constante, concentrando boa parte dos lances de pressão dos donos da casa.

Mais perto do intervalo, foi a vez do argentino José Sosa tentar o remate e passar muito perto de balançar a rede. Aproveitando sobra de bola na entrada da área, o meia chutou forte de primeira e carimbou o travessão do goleiro Karnezis.

A segunda etapa continuou sendo, assim como a primeira metade do duelo, de domínio milanista. No entanto, a maior posse de bola e a iniciativa das ações do jogo não foram convertidas em chances claras, com os anfitriões abusando os passes laterais na construção de jogadas, que careceu de mais agressividade. A Udinese, como podia se defendia com praticamente os onze jogadores atrás da linha da bola.

Sem conseguir levar um perigo real para o gol dos visitantes, que por sua vez, praticamente abriam mão de atacar, o Milan permitiu que o duelo ficasse pouco movimentado. O forte calor também prejudicou fisicamente as equipes e contribuiu para a escassez de jogadas.

Quando o duelo parecia se encaminhar para o empate sem gols, no entanto, a Udinese surpreendeu e abriu o placar com Perica, já perto dos acréscimos. O jogador apareceu livre na área para completar cruzamento finalizando no canto, e contou com ajuda de Abate, que falhou no lance ao não acompanhar o marcador.

Outros jogos deste domingo pelo Italiano:

Bologna 2×1 Cagliari

Atalanta 2×1 Torino

Chievo 1×1 Lazio

