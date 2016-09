Milan bate a Lazio e dorme na zona de classificação para a Champions

O que parecia improvável ao início da temporada vai se tornando realidade para o Milan. Nesta terça-feira, os rossoneri bateram a Lazio por 2 a 0, no San Siro, em jogo pela quinta rodada do Campeonato Italiano, e entraram momentaneamente na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Os gols do jogo foram marcados por Carlos Bacca, no primeiro tempo, e Niang, de pênalti, na segunda etapa.

A Lazio começou melhor a partida e teve duas oportunidades antes dos dez minutos, mas Donnarumma parou os chutes de Immobile e Lulic. Acuado mesmo jogando em casa, o Milan aproveitou a primeira chance que teve, aos 36 minutos, e abriu o placar com Bacca, que recebeu ótimo passe de Kucka após o eslovaco roubar a bola no campo de defesa.

Com o gol marcado, a Lazio foi obrigada a se lançar à frente e sofreu com os contra-ataques do Milan. O goleiro Strakosha quase sofreu um frangaço em chute de Bonaventura, mas conseguiu salvar o time da capital em diversas oportunidades.

Pressionando para ampliar o placar, o Milan conseguiu fazer o segundo aos 28 minutos da segunda etapa. O lateral romeno Radu colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem assinalou o pênalti. Na cobrança, Niang deslocou o goleiro e fechou o marcador.

Com o resultado, o Milan chegou aos nove pontos ganhos, subindo da oitava para a terceira colocação e entrando na zona de classificação para a Liga dos Campeões. No entanto, Roma, Chievo e Internazionale, todos com sete pontos, ainda jogam na rodada e podem passar os rossoneri. Já a Lazio também ficou nos sete pontos e ocupa a sétima posição.

Na próxima rodada o Milan visita a Fiorentina no Artemio Franchi, domingo (25), às 15h45 (de Brasília). Já a Lazio recebe o Empoli no Olímpico de Roma, também no domingo, às 10h (de Brasília). Ambos os jogos são válidos pela sexta rodada do Campeonato Italiano.

