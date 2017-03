Ídolo do Milan crê que Neymar é melhor que Messi e Cristiano Ronaldo

Um dos maiores ídolos da história do Milan, o zagueiro Alessandro Costacurta deu uma forte declaração sobre o brasileiro Neymar. O defensor que tem 663 jogos pelo time da Itália afirmou à imprensa local, que o camisa 10 da Seleção é melhor que Cristiano Ronaldo e Messi.

“Acredito que, atualmente, Neymar seja melhor que Messi e Cristiano Ronaldo. Ele é o melhor jogador do mundo, hoje. Se compararmos as exibições dele com as de Ronaldo e Messi, Neymar está melhor”, disse o italiano ao Sky Italia.

Além do número de jogos pelo Milan, Costacurta também foi importante na conquista de grandes títulos na história do time. Ele ficou mais de 20 anos no clube, tendo sido emprestado por um período ao Monza, também da Itália.

Encantado com o futebol do Neymar, o italiano ressalta que o brasileiro ainda precisa alcançar alguns números para acompanhar os dois melhores do mundo. Mesmo assim, acredita que o meia tem boas chances de chegar lá.

“Em termos de personalidade, Neymar é muito parecido com Ronaldo, mas não tem as mesmas qualidades. Acho que vão ter mais ou menos o mesmo número de gols no final de suas respectivas carreiras”, destacou.