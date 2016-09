Em amistoso, Milan bate Bournemouth e ganha força para o Italiano

Com intervalo grande entre os próximos compromissos pelos Campeonatos Italiano e Inglês, Milan e Bournemouth fizeram um amistoso neste sábado, no Vitality Stadium, na cidade de Bournemouth. Os visitantes de deram melhor e venceram a partida por 2 a 1, com gols de Sosa e Niang. Mousset descontou para os donos da casa.

Apesar da vitória, o Milan sofreu pressão em grande parte do jogo. O Bournemouth foi melhor no início e no final jogo do confronto, mas os italianos souberam segurar o ímpeto do adversário e sair de campo com o resultado positivo.

Agora, as duas equipes voltam suas atenções para o torneio de seus países. Pelo Campeonato Inglês, o Bournemouth recebe o West Bromwich, no próximo sábado, às 11 horas (de Brasília). Pelo Italiano, o Milan também joga em casa. No próximo domingo, os rossoneri enfrentam a Udinese.

O jogo – Atuando diante de seu torcedor, o Bournemouth começou melhor na partida, buscando o ataque desde o início. Logo aos quatro minutos, Wilshere fez boa jogada, passou por Vangioni e tocou para Pugh, que finalizou para fora. Aos 16, dupla chance de perigo para o time inglês. Wilshere arriscou e Gabriel defendeu. No rebote, Hyndman foi bloqueado pela zaga.

A primeira finalização do Milan ocorreu somente aos 25 minutos, em chute de Niang facilmente defendido por Allsop. No entanto, a primeira chance de perigo do time italiano aconteceu aos 43 minutos, novamente com Niang. O atacante francês puxou contra-ataque em velocidade, mas bateu em cima do goleiro adversário.

O segundo tempo foi mais movimentado. Logo aos sete minutos, o Milan criou perigo para a meta defendida por Allsop. La Ferrara arriscou fora, mas mandou por cima. O Bournemouth respondeu na sequência com Stanislas, que teve sua finalização travada por Paletta. O time inglês apertou o ritmo e quase abriu o placar em duas ocasiões, aos 13 e aos 15 minutos, ambas com Mousset.

Mesmo sofrendo pressão, o Milan saiu na frente. Aos 18, Suso arriscou de fora da área e abriu o placar para os rossoneri. Em seguida, porém, o Bournemouth empatou. Paletta e Sosa falharam e permitiram que Mousset saísse na cara do gol. O atacante francês não desperdiçou e deixou tudo igual. Aos 22, o Milan voltou a comandar o placar. Niang cobrou pênalti com categoria e deu números finais ao confronto.

