México segue 100%, vence de virada e elimina El Salvador

Apesar de um início de jogo complicado, o México manteve os 100% de aproveitamento na quarta fase das Eliminatórias da Concacaf ao bater El Salvador, fora de casa, por 3 a 1. Enquanto os mexicanos chegaram ao quinto triunfo na competição, o revés de virada eliminou os salvadorenhos, que não tem mais chance de classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Russia.

Já classificado para o hexagonal decisivo nas Eliminatórias, o México entrou em campo sonolento e sofreu um susto aos 24 minutos da primeira etapa, quando Larín abriu o placar em cobrança de pênalti. Apesar de buscar o empate já nos 45 minutos iniciais, a equipe comandada por Juan Carlos Osorio, ex-técnico do São Paulo, foi para o intervalo perdendo.

No segundo tempo, porém, a situação mudou drasticamente e, com mais volume de jogo, o México não encontrou problemas para passar pelos salvadorenhos. Aos sete, Héctor Moreno empatou o jogo, e cinco minutos depois, os visitantes já venciam com gol de Sepúlveda. Aos 28, Jiménez fechou o marcador.

Ainda resta uma rodada para o término da etapa de grupos das Eliminatórias da Concacaf. O México, que lidera com 15 pontos, receberá na terça-feira a segunda colocada Honduras. Já El Salvador visitará o Canadá. Para os canadenses ficarem com a segunda vaga, precisam vencer por boa diferença e torcer pela derrota dos hondurenhos.

