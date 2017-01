Zeca recebe sondagem de quatro europeus, mas Santos não quer vender

Assim como Thiago Maia, Zeca vem sendo observado por várias equipes da Europa, principalmente após a conquista do ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro, em agosto de 2016. Porém, se a diretoria do Santos se mostrou disposta a vender o volante, o mesmo não pode ser dito pelo lateral-esquerdo, que recebeu sondagens de Atlético de Madrid, Liverpool, Milan e PSG.

O presidente Modesto Roma Júnior não confirmou nenhuma proposta oficial pelo jovem de 22 anos e acredita que Zeca só sairá do clube em caso de uma “proposta irrecusável”. O interesse dos quatro europeus foi publicado pelo Lance! e confirmado pela Gazeta Esportiva.

E de todas as equipes, o Atlético de Madrid é quem mais demonstrou interesse no lateral. Os espanhóis, que já haviam oferecido 8 milhões de euros pelo jogador na última janela de transferências, entraram em contato direto com a OTB Sports, empresa que cuida da carreira de Zeca, e sinalizam com uma proposta ainda maior nas próximas semanas.

O ‘Menino da Vila’, por sua vez, já afirmou diversas vezes que pretende ficar no Santos para a Copa Libertadores da América. Segundo o lateral, disputar a competição é sonho de infância. Mesmo assim, ele não confirma sua permanência nesta temporada e vai esperar as propostas oficiais serem apresentadas ao Peixe.

“Sempre disse que queria jogar uma Libertadores, ainda mais pelo clube que eu amo e que me lançou para o futebol. Nunca joguei essa competição. Meu pensamento é ficar. Mas não sei o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer em janeiro ou no meio do ano que vem. Deixo na mão da minha família, do Santos e dos meus empresários. Eles vão resolver o que for bom para todo mundo”, afirmou.

A ideia de Zeca vai de encontro com o pensamento da diretoria santista, que não pretende se desfazer de seus titulares para a disputa do torneio continental. O único atleta visto como ‘negociável’ é Thiago Maia. Apesar de contar com o volante na Liberta, o alvinegro acredita que ele pode render lucros ao clube e ainda tem bons substitutos no elenco, como Yuri, Léo Cittadini, Leandro Donizete e Alison.