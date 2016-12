Wolfsburg confirma transferência de Draxler para Paris Saint-Germain

Após dias de especulação a respeito do futuro de Julian Draxler, o Wolfsburg finalmente confirmou, neste sábado, a transferência do jogador para o Paris Saint-Germain. Por meio de um comunicado oficial, o clube alemão informou que a única pendência é o exame médico.

O atacante chega ao PSG com contrato de quatro anos. As duas equipes optaram por manter confidenciais os detalhes financeiros do acordo, mas a imprensa europeia especula que a transação girou em torno dos 40 milhões de euros (R$ 137 milhões).

Draxler, de 23 anos, se incorporou ao Wolfsburg em agosto de 2015, procedente do Schalke 04, time pelo qual foi revelado em 2010. Atuou 45 vezes com a camisa dos lobos e marcou 8 gols: anotou cinco em 34 partidas no Campeonato Alemão e três em nove jogos pela Liga dos Campeões. Também jogou duas partidas pela Copa da Alemanha.

O técnico do time, Valérien Ismael, lamentou a saída do atleta, mas espera que a transferência seja positiva para seu desenvolvimento. “Claro que estou triste por ver Julian sair, porque ele é um jogador de muito destaque. Ele entregou tudo nas últimas partidas contra Frankfurt e Gladbach e, mais uma vez, mostrou o quanto este clube significa para ele. Espero que a França seja um novo e grande desafio”, disse.