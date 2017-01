Vasco anuncia Wagner como novo reforço para 2017

Wagner é o novo jogador do Vasco da Gama para 2017. Nesta terça-feira o clube oficializou a contratação do jogador, que volta ao futebol brasileiro após passagem pelo Tianjin Teda, da China. Ele é o terceiro reforço do Cruz-Maltino neste retorno à Série A, se juntando a Escudero e Muriqui.

Wagner estava no Tianjin Teda, da China (Foto: Vasco da Gama/Divulgação)

Vencendo a concorrência do Corinthians, que já havia chegou a ter tudo acertado com o meio-campista, o Vasco, aos poucos, vai montando o elenco para a nova temporada. Aos 31 anos, Wagner, enfim, conseguiu a liberação de seu antigo clube, que era o principal empecilho para o acerto do jogador com o time paulista.

O maior problema para Wagner será o ritmo de jogo. O meia não entra em campo desde agosto de 2016 e vinha sendo pouco aproveitado pela sua equipe. Na China desde 2015, ele retorna ao Brasil para ser um dos principais nomes do elenco comandado por Cristóvão Borges, com quem já trabalhou no Fluminense, seu último clube no país.

Revelado pelo América-MG, Wagner despontou no Cruzeiro, onde atingiu grande destaque e acabou se transferindo para o mundo árabe. Depois do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o meia passou pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, e pelo Gaziantepspor, da Turquia. Na volta ao Brasil vestiu a camisa do Fluminense, onde acabou chamando a atenção do milionário mercado chinês.