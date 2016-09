Varane confirma que foi procurado pelo Manchester United na janela

O suposto interesse do Manchester United em contratar o zagueiro Raphael Varane na última janela de transferências até então não passava de um rumor, no entanto, um contato concreto pelo jogador chegou de fato a ocorrer. O próprio francês do Real Madrid confirmou que os Red Devils acenaram para sua aquisição, mas que por estar satisfeito nos merengues, ele recusou sem titubear, apesar de se sentir feliz com a proposta.

“Claro, é lisonjeiro. O Manchester United é um clube muito grande. Mas a partir do momento que o Real Madrid e eu estamos em sincronia no meu projeto, não há nada que possa me causar dúvida”, respondeu em entrevista ao Canal+, da Espanha.

Varane admite que recusar trabalhar com Mourinho, que já foi seu comandante no passado, não é uma posição fácil de tomar, mas que ele resolveu escolher pelo momento confortável que vive no Santiago Bernabeu.

“Sempre disse que me sinto bem em Madri. Não é fácil dizer não para José Mourinho, mas é preciso comparar os prós e contras. Nós somos homens, temos decisões para fazer e é assim que as coisas são”, completou.

