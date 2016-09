Sondado pelo Real Madrid, promessa Dele Alli renova com o Tottenham

O Tottenham venceu o assédio de alguns grandes clubes europeus, como o Real Madrid e o rival Arsenal, e anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do meia Dele Alli por seis temporadas. O jogador de 20 anos defendeu a seleção inglesa como titular na Eurocopa, em junho, e é tido como uma das grandes promessas do futebol do país.

“Sou muito feliz por estar neste clube e não consigo agradecer ao técnico e toda a equipe o suficiente por tudo que eles têm feito por mim, e aos torcedores. Eles estiveram ao meu lado desde que assinei. Espero que muitas coisas boas estejam por vir”, disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

Contratado em janeiro de 2015 junto ao MK Dons, da segunda divisão inglesa, Alli marcou sua estreia pelos Spurs com uma grande atuação diante do Manchester United, quando saiu do banco para marcar o primeiro gol da vitória por 3 a 0, que colocou fim a um jejum de 15 anos sem vitórias do Tottenham sobre os Diabos Vermelhos em casa.

Delighted to sign a new deal with this amazing club, thank you to all the fans for your support so far????????????????#COYS — Dele (@Dele_Alli) September 19, 2016

Na última temporada, Alli marcou 10 gols e deu 11 assistências em 46 partidas, ajudando o Tottenham a voltar a disputar a Liga dos Campeões com o terceiro lugar na liga. O desempenho deu ao meio-campista o prêmio de Melhor Jogador Jovem da temporada da Premier League e colocou-o na seleção dos melhores da temporada.

O crescimento relâmpago de Alli levou-o a frequentar as convocações do ex-técnico Roy Hodgson à seleção inglesa no ciclo preparatório para a Eurocopa. O meia atuou 12 vezes pela Inglaterra e marcou um gol, num amistoso contra a França em Wembley com um belo chute de fora da área em novembro do ano passado.

Dele Alli chegou a ser sondado pelo Real Madrid, segundo havia informado o jornal italiano Tuttosport em maio deste ano. A também italiana Gazzetta dello Sport publicou, em junho, que o Arsenal, grande rival do Tottenham, estava se preparando para fazer uma proposta ao jogador na janela de transferências, o que não se concretizou.

