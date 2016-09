Sem espaço, Renê Júnior é emprestado pela Ponte Preta ao Bahia

Next

O volante Renê Júnior está perto de trocar a Ponte Preta pelo Bahia, em uma troca envolvendo as equipes. O atleta, que retornou à Macaca em 2016, defenderá o Esquadrão de Aço até o fim da Série B, em dezembro.

O jogador chegou a Campinas como um dos principais reforços da Ponte para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele atuou em boa parte do primeiro turno, mas acabou se lesionando e perdeu espaço entre os titulares. A equipe de Eduardo Baptista faz boa campanha, ocupando a parte de cima da tabela, com 35 pontos.

Se deve perder Renê, a Macaca ganhará um jogador do Bahia em troca. Trata-se do atacante Zé Roberto. O jovem, que completa 23 anos nesta quarta, chega ao elenco da Macaca, também por empréstimo, até o fim do Paulista de 2017.

A troca tem que ser concretizada até a próxima sexta, quando acaba o período de inscrições para 2016. A Ponte anunciou que Zé Roberto chega ainda nesta quarta-feira, para realizar exames e fechar contrato. Renê Júnior também é esperado em Salvador.

Na Série A, a Macaca está em 10º lugar, e entra em campo nesta quarta, diante do Grêmio, dentro de casa. O Bahia, por sua vez, é o sétimo na Segundona, e ainda sonha com o acesso para a elite do futebol nacional.

