Sem espaço na Itália, Gabigol recebe conselho de Dorival: “Volte ao Santos”

Uma das prioridades do Santos para a próxima temporada é trazer um atacante de lado para repor a ausência de Gabriel, que foi vendido em agosto para a Inter de Milão, por 29 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões). E um dos nomes da diretoria para 2017 é o de… Gabigol. Sem espaço na Itália, o ‘Menino da Vila’ deve ser emprestado pelo clube milanista em janeiro.

A diretoria do alvinegro, por sua vez, está atenta com a situação do atacante e chegou a procurá-lo para saber se havia a possibilidade de um empréstimo, visando a disputa da Copa Libertadores da América de 2017. Porém, os santistas ouviram uma negativa de seu empresário Wagner Ribeiro.

Mesmo com poucas esperanças, pois a Inter pretende emprestá-lo para outros clubes da Itália, o Santos ainda não desistiu de contar com sua joia no próximo ano. E se depender do técnico Dorival Júnior, Gabigol estará na Vila Belmiro em 2017. Em tom de brincadeira, o comandante do alvinegro aconselhou que seu ex-atleta retorne para o clube.

“O conselho que eu daria é para ele voltar ao Santos, mas não sei se é conselho certo ou errado. É natural ele ter uma certa paciência na Europa, adaptação é diferente. Existe respeito muito grande pela idade dos jogadores. Os que estão com certa idade têm preferência, independentemente da qualidade, principalmente na Itália. Pode ser esse o motivo que tem atrapalhado ele. Seria importante a manutenção na Inter. Se acontecer o contrário, será muito bem-vindo aqui. É o sentimento dele que vai valer muito mais do que qualquer outra situação”, afirmou o treinador do Peixe, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Desde que foi vendido em agosto, Gabigol participou de apenas 16 minutos durante uma partida contra o Bologna. Mesmo assim, o atacante espera receber mais oportunidades nos próximos jogos, após a chegada do técnico Stefano Pioli. O ex-santista até tem sido relacionado para o banco de reservas, mas ainda não foi aproveitado.

Sem Gabigol, o Santos ainda busca alternativas para reforçar o ataque para 2017. Até o momento, apenas o colombiano Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, foi contratado oficialmente. Além disso, os santistas ainda negociam com a dupla Guerra e Berrío, do Atlético Nacional.