São Paulo não se anima com Neilton em negócio envolvendo Hudson

Em busca de um volante no mercado, o nome de Hudson, do São Paulo, é falado constantemente nos bastidores da Toca da Raposa II. O negócio, que segue travado, no entanto, pode ganhar novos rumos nos próximos dias. Isso porque o Cruzeiro pretende incluir atletas.

Os principais nomes são de Neilton, Willian do Bigode e Mena. Como apurou a Gazeta Esportiva, um dos destaques do Botafogo na temporada 2016, Neilton jogador pode servir agora como uma moeda de troca em caso de negócio com o Tricolor. Caso não seja incluído nos tratos, Neilton deve ser aproveitado de alguma maneira por Mano Menezes, mas atualmente o jogador é tido como “uma boa moeda de troca”, conforme relatou uma fonte dentro do clube. O nome, no entanto, não agrada o Tricolor.

Por outro lado, duas situações diferentes já despertam a atenção do time paulista. A primeira é o nome de Willian Bigode. Há algum tempo, o São Paulo tem em mãos propostas para poder contar com o atleta, nos primeiros tratos tentando alguma negociação de troca envolvendo os nomes de Wesley e Michel Bastos, rejeitados inicialmente pela Raposa. Agora, usam Hudson para convencer os dirigentes celestes.

O técnico Mano Menezes, porém, conta com o camisa 9. Embora não tenha feito uma boa temporada em 2016, passando a maior parte do ano no banco de reservas, o jogador é de confiança do treinador celeste que tem planos para o futuro de Bigode na Toca da Raposa II.

Uma terceira possibilidade para fechar o negócio seria envolver o lateral-esquerdo, Mena, na negociação. Nesta probabilidade, o jogador seria liberado para o tricolor sem custos, ideia que a Raposa recusa no momento.