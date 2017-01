São Paulo empresta lateral Auro para o América-MG

O lateral direito Auro já sabe o clube que irá atuar na temporada 2017. O São Paulo, dono de seus direitos, optou negociar o jogador com o América-MG. Ele ficará no time da capital mineira por empréstimo, de uma temporada, segundo confirmou seu empresário, Danilo Silva, em entrevista ao Superesportes.

Auro, de 20 anos, foi revelado nas categorias de base do São Paulo e teve passagens pelas Seleções Brasileiras menores. Sua transferência para o América-MG não é uma surpresa.

Em 2017, ele não teria espaço no Tricolor, já que o técnico Rogério Ceni deu preferência a Bruno e ao jovem Foguete para a mesma posição. O argentino Buffarini também segue no time do Morumbi e pode atuar nas duas laterais.