Santos renova com promessa Arthur Gomes até dezembro de 2021

O presidente Modesto Roma Júnior afirmou que não espera grandes revelações do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pois as “melhores frutas já foram colhidas do pé”. E um desses jogadores que poderiam estrear na Copinha contra o Floresta, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, é Arthur Gomes. Porém, mesmo tendo apenas 18 anos, o atacante não entrará em campo, porque já subiu para os profissionais e ganhou um belo motivo para começar o ano feliz.

Na tarde desta quarta-feira, o Peixe anunciou a renovação de contrato com o jovem até 2021. Anteriormente, o vínculo do atleta se encerraria em outubro deste ano, possibilitando um pré-contrato com qualquer clube a partir de abril.

Os valores não foram divulgados, mas Arthur Gomes, que está nas categorias de base desde 2011, recebeu aumento salarial e luvas (prêmio pago na assinatura do contrato). O acordo foi intermediado pela NN Consultoria, empresa da família de Neymar que cuida da carreira do Menino da Vila.

“No meu primeiro dia de teste no Santos, eu virei para a minha mãe e disse: ‘Estou me sentindo em casa, mãe’. E eu ainda nem sabia se tinha passado no teste ou não. Mas o amor que eu tenho pelo Santos, o carinho que tenho pelo Santos, que me acolheu, é algo muito bom. Sou muito feliz em jogar aqui, sou torcedor do Santos e quero dar muitas alegrias ao torcedor santista. Quero conquistar muitas coisas no clube”, afirmou o jovem.

Promovido em novembro aos profissionais pelo técnico Dorival Júnior, Arthur Gomes é uma das grandes apostas do treinador para o ano. O comandante acredita que ele pode deslanchar como fez Vitor Bueno em 2016. O atacante, por sua vez, agradeceu a confiança.

“Fui acolhido bem demais quando subi para o profissional. O grupo todo, os caras são sensacionais. Estou feliz demais por esse momento que estou vivendo. O professor Dorival conversa muito comigo, isso é muito bom. Vou procurar dar o meu máximo aqui, quero ser ídolo do Santos, quero deixar minha marca no clube”, concluiu.

Ficha Técnica:

Nome: Arthur Gomes Lourenço

Local de nascimento: Uberlândia (MG)

Data de nascimento: 03/07/1998

Clubes que jogou: Poliesportivo (MG), Uberlândia Esporte (MG) e Santos.