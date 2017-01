Santos aumenta salário e renova com Vanderlei até dezembro de 2020

O Santos já garantiu seu ‘paredão’ para os próximos três anos. Na tarde desta sexta-feira, o Peixe assinou oficialmente a renovação de contrato com o goleiro Vanderlei. O presidente Modesto Roma Júnior afirmou para a Gazeta Esportiva que o vínculo com o camisa 1 vai até dezembro de 2020.

Antes de renovar, Vanderlei tinha contrato com o alvinegro até o final desta temporada. Sabendo do grande carinho que a torcida santista tem pelo goleiro, os dirigentes do clube não hesitaram na hora de oferecer um vínculo longo e com aumento nos salários. A negociação entre as partes já estavam em andamento desde os primeiros dias do ano.

Desde quando chegou do Coritiba, em 2015, ele ainda não havia recebido uma valorização salarial. Com o novo contrato, a cúpula do alvinegro espera que Vanderlei encerre sua carreira na Vila Belmiro com status de ídolo. Ao término do vínculo, ele terá 35 anos.

Com 113 jogos pelo Peixe, o arqueiro é titular absoluto da equipe comandada por Dorival Júnior e foi um dos grandes destaques da equipe que conquistou o vice do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Por conta das boas atuações, os santistas acreditavam que o goleiro seria convocado pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira. O comandante da amarelinha, porém, preferiu chamar Danilo Fernandes, do Internacional, Alex Muralha, do Flamengo e Weverton, do Atlético-PR, para o amistoso contra a Colômbia.